08:39

Lo scorso 13 marzo la Tunisia ha dato il via alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19: entro giugno il Paese nordafricano punta a raggiungere l'immunità di gregge, con gli operatori del turismo vaccinati al completo in modo da garantire la sicurezza dei turisti e far ripartire gli arrivi internazionali.

Pubblicità

Il ministro del Turismo e dell'Artigianato e attuale ministro della Cultura ad interim, Habib Ammar, non si è sbilanciato su date precise ma ha tratteggiato le tappe fondamentali che intende raggiungere nei prossimi mesi, per far ripartire un comparto "che vale il 13 per cento del Pil ed è fondamentale anche per altri settori".



La nuova offerta

Rimettere in moto la travel industry, puntando sui mercati europei di riferimento e sull'Italia, preparando il terreno per quella che sarà la nuova offerta turistica della Tunisia nel 2022: un ventaglio di prodotti diversificati validi 12 mesi l'anno, con proposte di turismo sostenibile e rurale accanto ai cavalli di battaglia come balneare, golf, talassoterapia e turismo culturale.



IL SERVIZIO COMPLETO A PAGINA 13 DEL NUOVO NUMERO DI TTG MAGAZINE, DISPONIBILE ONLINE NELLA DIGITAL EDITION