Spagna: mascherine obbligatorie anche in spiaggia

11:45

Il Governo spagnolo ha emanato una nuova legge a livello nazionale che rende obbligatorio indossare le mascherine anche all'aperto. Il provvedimento riportato da Travelmole comprende tutti i luoghi pubblici come le spiagge, tutte le attrazioni e le piscine degli hotel.

Pubblicità

Il provvedimento, in vigore da oggi, rafforza le regole attuali che rendevano obbligatorie le mascherine solo qualora non si fosse in grado di garantire il distanziamento di almeno due metri fra persone. Le multe per non aver indossato la mascherina partono da 100 euro.