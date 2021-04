Oman-Italia, i voli da Malpensa accorciano le distanze

09:17

Oman e Italia sempre più vicini, grazie ai voli diretti da Milano Malpensa a Muscat operati da Oman Air con un Airbus A330-300 configurato in due classi di servizio (business ed economy). La compagnia consiglia ai passeggeri di effettuare il check-in online, garantendo in aeroporto e a bordo, il massimo rispetto di tutte le misure di sicurezza.

L'Oman si apre all'internazionale offrendo un'esperienza variegata che spazia dalle città, con visite ai mercati e alle moschee, alle aree di montagna o desertiche. Hotel come il W Muscat 5-stelle o l'Alila Jabal Akhdar 5-stelle offrono servizi di altissima qualità dove l'ospite può dedicarsi a innumerevoli attività. O ancora si può optare per soluzioni come il The Thousand Nights Camp dove vivere un contatto più diretto con la natura.



Yoga, trekking, osservazione notturna del cielo, cene tradizionali e paesaggi mozzafiato sono ciò che può rendere unica la propria vacanza nel sultanato.



Gaia Guarino