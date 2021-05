Un nuovo aeroporto per l'Albania, da giugno la piena operatività

21:00

L'Albania ha un nuovo aeroporto. Si tratta del Kukës International Airport Zayed-North Wings, inaugurato con un volo della compagnia di bandiera Air Albania con a bordo il Primo Ministro Edi Rama.

Si trova a circa 150 km da Tirana e uno degli obiettivi è fungere da aeroporto per le compagnie low-cost. Se i piani saranno rispettati, sarà pienamente attivo da fine giugno con l'inagurazione della tratta su London Stansted operata da Air Albania.



"Oggi iniziamo a testare la pista e le procedure per rendere questo scalo più attraente per i viaggiatori", ha dichiarato il Ministro per le infrastrutture Belinda Balluku, come riporta simpleflying.com. "A partire dal 17 giugno sarà a disposizione di tutti i vettori". G. G.