Repubblica Dominicana: prosegue la campagna vaccinale per i lavoratori del turismo

09:49

In Repubblica Dominicana prosegue a spron battuto la campagna di vaccinazione dei dipendenti del settore turistico. A ricevere la prima dose del vaccino anti Covid-19 oltre 12mila addetti del comparto, mentre altri 32mila dovrebbero essere vaccinati nei prossimi giorni.

Un ulteriore segno, spiega il ministro del Turismo David Collado, dello sforzo compiuto dalla Repubblica Dominicana per garantire "la salute e il benessere dei dipendenti del settore e dei turisti".



Il personale medico del Ministero della Salute Pubblica è stato assegnato dunque a diverse destinazioni del Paese per applicare la dose del vaccino in ciascuna catena alberghiera e in altri centri turistici.



“Siamo pronti a ricevere tutti coloro che ci visitano, abbiamo preso tutte le misure necessarie per avere un turismo responsabile" ha aggiunto il ministro Collado evidenziando come, per il Paese, il turismo sia fondamentale generando più di 500mila posti di lavoro e rappresentando il 17% del Pil.