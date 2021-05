Londra promuove la staycation, parte la campagna 'Let's Do London'

09:19

L’obiettivo è evidente: convincere i londinesi a trascorrere le proprie vacanze estive in città. Per questo il neorieletto sindaco della capitale britannica, Sadiq Khan, ha lanciato ‘Let’s Do London’, quella che ha definito “la più grande campagna di turismo nazionale che la capitale abbia mai visto”.

Al costo di 7 milioni di sterline (8,11 milioni di euro) ‘Let’s Do London’ si concentrerà sulla presentazione dell’offerta cittadina di gastronomia e cultura, facendo conoscere le nuove installazioni e performance artistiche nell’intento, spiega il sindaco, “di trasmettere ai londinesi e a tutti i britannici che la nostra capitale è pronta a intrattenere, ispirare e affascinare ancora una volta".



In estate i musei, le gallerie e i locali avranno orari di apertura prolungati, mentre invece occorrerà aspettare l’autunno per vedere il ritorno dei principali festival creativi come la London Fashion Week.