Qatar, la svolta ‘green’ tra smart city e architettura ecosostenibile

Il Qatar scommette sulla sostenibilità. Sulla tutela dell’ambiente e sullo sviluppo eco sostenibile si concentra infatti la Vision 2030. Numerosi sono perciò i progetti turistici 'green'.

Uno tra gli esempi più virtuosi è la città di Lusail, il più grande progetto di sviluppo sostenibile intrapreso dallo Stato del Qatar.



Situata a nord della West Bay di Doha, rappresenta un significativo lavoro di urbanizzazione che si espande su 38 chilometri quadrati, che comprende sia quartieri residenziali che commerciali, compresi 22 hotel, campi da golf e un parco divertimenti.



In quanto città smart, Lusail è progettata per essere una delle città più innovative, tecnologicamente avanzate e connesse.



Qui i visitatori possono godere di una ricca biodiversità nei grandi spazi verdi che coprono circa il 20% della città. Lusail è progettata anche per ridurre le emissioni di carbonio e creare un’esperienza piacevole per i turisti, con un’estesa zona pedonale e ciclabile per ridurre il traffico. Molte strutture di Lusail sono, inoltre, certificate GSAS (Sistema di assessment per la sostenibilità globale).



Altro progetto virtuoso è Msheireb Downtown Doha. Costruita dove sorgeva il vecchio distretto del centro Msheireb, mira a integrare l’estetica dell’architettura qatariota alle tecnologie moderne e sostenibili, in modo da rispettare sia l’autenticità del patrimonio che l’ambiente.



I visitatori possono concedersi una piacevole passeggiata per le strade del Msheireb Downtown Doha – progettato per catturare una brezza fresca proveniente dal Golfo - o ammirare le attrazioni migliori a bordo di un tram eco-friendly.



Il Qatar è attivo anche nella tutela e salvaguardia dell’ambiente, attraverso la protezione di numerose specie animali vulnerabili e del loro habitat.



Recentemente, il Qntc ha celebrato la conservazione del dugongo, che sarà il soggetto di una prossima mostra al Museo Nazionale del Qatar.