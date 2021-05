La Malesia richiude per 2 settimane: lockdown dall’1 al 14 giugno

15:55

Torna il lockdown in Malesia. Il Paese dall’1 al 14 giugno, infatti, ha deciso un blocco totale per la popolazione per fermare la nuova impennata di contagi da Covid registrata negli ultimi giorni.

Al momento ci sono più di 560mila casi di contagio a livello nazionale, ma la progressione delle nuove infezioni è costante e crea preoccupazione nel Paese.



Con il nuovo lockdown saranno operativi solo i servizi di base, come l’assistenza sanitaria, le produzioni essenziali e l’energia. Solo due persone per nucleo famigliare potranno uscire per acquisiti di generi di prima necessità.



Ancora uno stop, quindi, per il Paese, verso il quale è possibile recarsi solo per viaggi essenziali.