Danimarca, nessuna restrizione per i turisti italiani

19:30

La Danimarca ha riaperto ai turisti italiani senza alcuna restrizione. Già da qualche giorno, infatti, il nostro Paese è classificato in area gialla, escludendo così la necessità di effettuare il test all'imbarco e il successivo isolamento. Una volta a destinazione sarà sufficiente sottoporsi a un test rapido direttamente in aeroporto e completamente gratuito; gratis sono anche i test per entrare nei ristoranti e nei musei o partecipare a delle esperienze in loco.

I viaggiatori guariti dal Covid-19 e i vaccinati saranno esenti da questo tipo di controllo per lo svolgimento delle attività. I minori di 15 anni possono varcare il confine danese senza dover fare il tampone.

La chiusura per bar e ristoranti è fissata alle 23 e sono aperte tutte le attrazioni culturali e di intrattenimento. Permane l'obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto e nei luoghi pubblici, fatta eccezione per i bambini con meno di 12 anni.

Gaia Guarino