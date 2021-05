Dat Volidisicilia inaugura tre nuovi voli e prosegue l'espansione in Italia

10:25

Dat Volidisicilia mette in pista per la prossima estate tre nuovi voli in aggiunta al collegamento stagionale tra Catania e Olbia. Le novità sono Catania-Brindisi, Napoli-Lampedusa e Pantelleria-Lampedusa.

Jesper Rungholm (nella foto), ceo e fondatore di Dat A/S, vettore danese di cui Dat Volidisicilia è la filiale italiana, spiega: “Anche il 2021 sarà un anno molto particolare a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, ma potrebbe rivelarsi leggermente meno complesso del 2020 trattandosi della prosecuzione di una situazione cui gradualmente abbiamo iniziato ad adeguarci. L’intero comparto del trasporto aereo e tutta la filiera del turismo ad esso strettamente collegata hanno subito gravissimi danni ed in alcuni casi il blocco totale delle attività ha comportato enormi perdite economiche e di posti di lavoro. Dobbiamo però essere confidenti nel futuro e interpretare quest’estate con rinnovato ottimismo e con le dovute accortezze potremo viverla con maggiore libertà. Per Dat Volidisicilia a breve entreremo nel quarto anno di operazioni in Italia e stiamo valutando con attenzione altre opportunità di business in altre aree del Paese. Siamo molto contenti dei risultati fin qui ottenuti e per questo con grande determinazione, oltre a proseguire nell’ormai consolidata programmazione in continuità territoriale sulle isole minori di Lampedusa e Pantelleria, quest’estate proporremo i tre nuovi collegamenti Catania Brindisi, Napoli Lampedusa e Pantelleria-Lampedusa, che permetterà di collegare le isole in soli trenta minuti mentre il nostro operativo estivo tra Catania e Olbia, ormai al suo terzo anno di effettuazione, crescerà nel picco estivo da due a quattro frequenze settimanali”.



I riscontri sul mercato sono positivi e “abbiamo buone ragioni di ritenere che le destinazioni Sardegna, Sicilia e Puglia saranno le star di quest’estate. L’Italia e le sue mete si inquadrano nelle strategie di sviluppo del Gruppo Dat A/S, che oggi opera collegamenti di linea in Danimarca, Norvegia, Finlandia, Germania e Regno Unito”.