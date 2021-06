La Svizzera cala tutti i suoi assi per la stagione estiva

14:01

Sostenibile, vicina, ricchissima dal punto di vista della natura: la Svizzera cala tutti i suoi assi candidandosi a meta dove trascorrere una pausa estiva serena, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari.

Se ne è parlato a Milano, in occasione di un incontro durante il quale il direttore per l’Italia di Svizzera Turismo, Christina Gläser (nella foto), ha presentato tutte le proposte per l’estate in compagnia di alcuni partner di spicco.

A cominciare da Ferrovia Retica, che con il Bernina Express e il Glacier Express propone un modo alternativo di visitare alcune delle località più scenografiche del Paese. Al momento i treni di Ferrovia Retica circolano normalmente secondo il piano orario, mentre i convogli panoramici – Bernina Express e Glacier Express – circolano in modo parziale, ma si prevede di ripristinare tutte le corse a inizio luglio.



Un’altra proposta è quella del Trenino Verde della Alpi, che parte ogni due ore da Domodossola percorrendo la linea del Sempione e del Lötschberg.

Focus particolari hanno riguardato anche il Ticino, Lucerna e Swiss Travel System, la piattaforma che consente di conoscere tutte le proposte dei traporti pubblici svizzeri in modo semplice e immediato.