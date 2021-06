10:29

Ha l’obiettivo di uniformare le regole per entrare non solo dai Paesi Ue, ma anche dagli Usa, dal Canada e dal Giappone la nuova ordinanza firmata da Roberto Speranza che, a partire dal 1° luglio, consente a chiunque sia in possesso del Certificato Verde di varcare liberamente i confini del nostro Stato.

All’opposto è stato invece prolungato il divieto di ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka ed è stata introdotta da oggi una quarantena di 5 giorni obbligatoria con tampone al termine per tutti coloro che arrivino dalla Gran Bretagna. Una misura precauzionale, spiega Il Sole 24 Ore, per evitare il diffondersi della variante Delta del virus, che circola molto sul territorio britannico.



A livello europeo, però, le misure variano da Stato a Stato; per alcuni, ad esempio, il certificato viene rilasciato a chi ha una sola dose di vaccino, mentre per altri è necessario aver completato l’iter di immunizzazione. Prima di partire è dunque bene informarsi visitando il sito Re-open EU.



Se l’Unione europea spalanca le porte ai visitatori statunitensi, non altrettanto avviene negli Stati Uniti per chi arriva dall’Europa. Là, infatti, vige ancora il divieto di ingresso dai Paesi dell'area Schengen, Italia compresa. Sono previste solo alcune eccezioni per i cittadini statunitensi e residenti permanenti o loro familiari, titolari di visto diplomatico ecc. Le eccezioni interessano anche i titolari o i richiedenti determinate tipologie di visto, che potranno rientrare nella categoria di ingressi definita dalle autorità locali "di interesse nazionale".