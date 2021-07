Machu Picchu, riapre il cammino Inca: le nuove regole

17:29

Il 15 luglio riapre il Cammino Inca, il sentiero panoramico che permette di raggiungere a piedi il Machu Picchu. Come riporta La Stampa, però, la pandemia ha costretto a un ridimensionamento degli accessi: saranno ammesse solo 250 persone al giorno contro le 500 delle precedenti disposizioni.

La misura sarà in vigore almeno per tutto il 2021 e si somma ad altre quali il controllo della temperatura, protocolli di pulizia, distanze e utilizzo di mascherine anche all’aperto.



Il Perù ha aperto i confini ai turisti internazionali e la quarantena obbligatoria è stata abolita per tutti i Paesi tranne che per gli arrivi da Sudafrica, India e Brasile. Tuttavia il Perù è compreso nei Paesi dell’Elenco E verso i quali l’Italia non consente spostamenti fino al 30 luglio. Per aggiornamenti si rimanda dunque sempre al sito web del Ministero degli Esteri.