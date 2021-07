Voli Gran Bretagna-Spagna in crescita del 400%

12:57

Prenotazioni di voli per la Spagna in vertiginoso aumento , pari al 400%, da quando le regole di isolamento della lista gialla britannica sono state allentate per i vacanzieri vaccinati.

Come riportato da Travelmole, l’analisi di Iago Negueruela, portavoce del governo regionale delle Baleari, ha evidenziato come "guardando per stradaci si rende conto che la stagione turistica si è finalmente avviata e i resort che si stanno riempiendo”.



Inoltre, l'autorità aeronautica spagnola Aena afferma che i voli dal Regno Unito sono triplicati dalla scorsa settimana. E vettori come Iberia e Ryanair hanno aumentato le frequenze.