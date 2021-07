Brnjac: “Croazia destinazione sicura”. Turisti in aumento

15:55

Buone notizie in arrivo dalla Croazia. “Secondo il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, la Croazia è la destinazione più sicura nel Mediterraneo e vogliamo fornire ai nostri ospiti misure e protocolli di sicurezza nel Paese” ha spiegato il ministro del Turismo e dello sport della Repubblica di Croazia, Nikolina Brnjac (nella foto).

La richiesta per la Croazia è in costante crescita e gli arrivi di luglio confermano che è una destinazione responsabile e sicura. In preparazione alla stagione, “abbiamo creato tutti i presupposti per garantire un soggiorno senza problemi ai nostri ospiti, dagli spostamenti turistici facilitati, al progetto ‘Soggiorno sicuro in Croazia’. Abbiamo realizzato più di 350 punti dove è possibile effettuare i test sierologici nelle località turistiche, che possono essere trovati qui".



In più la Repubblica di Croazia cofinanzia i test antigenici per i turisti. “Molti hotel e campeggi offrono ai propri ospiti la possibilità di effettuare test senza folla e senza lasciare la struttura dove alloggiano. Il 70% dei lavoratori del settore turistico sono vaccinati e i turisti che visitano la Croazia, se lo desiderano, possono essere vaccinati egli stessi luoghi della popolazione locale”.



Attualmente ci sono circa 860mila turisti nel Paese, di cui circa 740mila stranieri. La maggior parte dei turisti si trova attualmente nella regione dell’Istria, Quarnaro, Spalato-Dalmazia e Zara. In termini di località, la maggior parte degli ospiti si trova a Rovigno, Vir, Parenzo, Medulin e Umago. “Abbiamo una situazione epidemiologica stabile e severi controlli e sorveglianza sono in corso lungo l'intera costa croata. Accogliamo con favore la stagione pienamente preparati e invitiamo ad un comportamento responsabile e al rispetto delle misure epidemiologiche in modo che tutti possano godersi una vacanza sicura e piacevole”.