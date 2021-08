Abu Dhabi rimuove l'Italia dalla green list, torna l'obbligo di quarantena

10:48

L’Italia esce dalla Green List di Abu Dhabi e per i viaggiatori del nostro Paese in arrivo nell’Emirato torna l’obbligo della quarantena anche per chi ha completato il ciclo di vaccinazioni.

Nell’ultimo aggiornamento sui Paesi in elenco, effettivo a partire da oggi, secondo quanto riportato da Saudigazette, insieme all’Italia non figurano più anche gli Stati Uniti, le Maldive, Israele, Austria e Armenia, mentre entrano Malta, Svezia e Irlanda.



Coloro che volano ad Abu Dhabi da un paese non nella green list devono seguire le attuali regole di isolamento, che includono l'uso di un tracker elettronico da polso e la quarantena per sette giorni se sono stati completamente vaccinati.