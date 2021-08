Viaggi on the road, ecco i più spettacolari al mondo

12:56

È il Big Sur in California il viaggio on the road più apprezzato del mondo. Lo dice il portale automobilistico Zutobi che ha stilato un report sulla base delle ricerche effettuate su Google nel 2020. Il tratto costiero sulla leggendaria Highway 1 negli Stati Uniti ha totalizzato 7.455.000 ricerche.

Ma anche l’Italia è ben piazzata nella top ten dei viaggi on the road più spettacolari: dopo il secondo posto, appannaggio della Route 66 americana da Chicago a Santa Monica, la terza piazza della classifica è occupata dalla Grande Strada delle Dolomiti che ai sviluppa in Alto Adige, Trentino e Veneto, a partire dal piccolo centro abitato di Cardano fino a Cortina d’Ampezzo, che ha totalizzato 3.515.000 ricerche.



Al quarto posto si piazza il Salar de Uyuni, nelle Ande a sud ovest della Bolivia, al quinto l’itinerario nel deserto del Gobi, che si estende per gran parte della Mongolia e della Cina, al sesto il Badlands National Park, situato nel Sud dello stato del South Dakota.



Si torna in Italia per il settimo posto, con la Costa Smeralda in Sardegna con 954.500 ricerche.



Ottava piazza per The Big Island nella Hawaii, nono per la Great Ocean Road, che si snoda lungo la costa Sudoccidentale dello stato del Victoria in Australia e infine decimo posto per la Scozia, con la North Coast 500.