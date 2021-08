La Corea del Sud riapre ai viaggiatori europei

19:30

A partire da domani, 1° settembre, la Corea del Sud rimuoverà le restrizioni attualmente in essere per i cittadini europei e di area Schengen. Secondo quanto comunicato dall'Ambasciata sudcoreana in Germania, riprenderanno finalmente gli spostamenti sospesi ad aprile 2020 per il contenimento della pandemia.

In questo modo, sia chi possiede un passaporto della Corea del Sud sia chi è autorizzato a entrare senza visto, potrà permanere nel Paese per 90 giorni con un rapporto di reciprocità. Come si legge su koreaherald.com, la Francia - per esempio - aveva riaperto ai sudcoreani già nel luglio 2020, mentre la Germania si era mossa a inizio 2021.



Chi arriverà nello stato asiatico da Norvegia e Islanda sarà obbligato a una quarantena di 14 giorni.



Gaia Guarino