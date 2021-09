Australia: arrivano i pass vaccinali internazionali, si valuta anche la quarantena in casa per gli stranieri

11:43

Da ottobre l’Australia emetterà certificati vaccinali internazionali. Il pass, che sarà disponibile sia in formato cartaceo che digitale, sarà quindi valido per viaggiare all’estero e sarà riconosciuto dagli altri Paesi.

Secondo quanto scritto dal Sydney Morning Herald e riportato da ilsole24ore.com, il Governo federale starebbe dialogando con le altre nazioni per stabilire quali vaccini saranno riconosciuti e mettere a punto, così, dei protocolli di viaggio sicuri.



Allo studio del Governo ci sarebbe anche, anticipa il quotidiano, l’introduzione di una quarantena in casa, e non in hotel, per i viaggiatori completamente vaccinati che arriveranno in Australia.