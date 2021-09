La Thailandia riapre altre cinque destinazioni da ottobre

11:43

La Thailandia prosegue sulla strada delle riaperture turistiche. A partire dal 1 ottobre riapriranno ai visitatori vaccinati cinque mete imperdibili del Paese: Bangkok, Chiang Mai, Chon Buri, Phetchaburi e Prachuap Khiri Khan.

Una mossa, spiega a TravelDailyNews il portavoce del governo, Thanakorn Wangboonkongchana, che riflette la linea tracciata dal primo ministro, il generale Prayut Chan-o-cha, per riaprire gradualmente il Paese in fasi successive, la prima delle quali ha riguardato Phuket, seguita da Surat Thani, poi Krabi e Phang-Nga negli ultimi due mesi.



Da metà ottobre, poi, sarà la volta di altre 21 destinazioni, tra cui Chiang Rai, Lamphun, Mae Hong Son, Nan, Phrae e Sukhothai nel Nord della Thailandia; Bueng Kan, Nong Khai, Ubon Ratchathani e Udon Thani nel Nord-Est; e poi ancora Kanchanaburi e Ratchaburi a Ovest; Chanthaburi, Rayong e Trat a Est, per finire con Ayutthaya nella regione centrale e Nakhon Si Thammarat, Ranong, Satun, Songkhla e Trang nel Sud del Paese.