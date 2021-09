Seychelles ‘Top island destination in Africa e Medio Oriente’ per i lettori di Travel & Leisure

di Livia Fabietti

19:30

Nuovo traguardo per le Seychelles. L’arcipelago ha affascinato i lettori di Travel & Leisure tanto da sbaragliare la concorrenza e accaparrarsi la prima posizione nella categoria ‘Top Islands in Africa and the Middle East’ ai ‘Travel + Leisure 2021 World's Best Awards’.

A seguire Zanzibar e Mauritius, rispettivamente in seconda e terza posizione. "Essere nominata ancora una volta come migliore arcipelago del 2021 in Africa e Medio Oriente, è motivo di grande orgoglio per la nostra piccola destinazione. È rassicurante per l'industria in generale sapere che i nostri visitatori non solo riconoscono la bellezza naturale delle nostre isole, ma anche l'esclusività dell'intera esperienza che ci rende unici e sicuramente 'Un altro mondo'", afferma Bernadette Willemin, Direttore Generale Marketing di Seychelles Tourism.