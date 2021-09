Australia, primi passi verso la riapertura. Il Governo studia la ‘Digital passenger declaration’

10:57

L’Australia muove in primi passi in direzione della riapertura dei suoi confini ai viaggiatori internazionali.

Come riportato da TTG Media infatti, il Governo australiano ha messo a punto un sistema di certificazione digitale, la ‘Digital passenger declaration’ (Dpd), che dovrebbe rappresentare il "prossimo passo per riaprire l'Australia ai viaggi internazionali su larga scala".



All'inizio di settembre, l'Australia ha esteso il divieto di viaggiare all'estero per altri tre mesi, fino al 17 dicembre. Il nuovo Dpd sostituirà l'attuale ‘passenger card’ per gli arrivi, così come il modulo di dichiarazione online. Il Dpd includerà lo stato di vaccinazione dei passeggeri fino a 72 ore prima dell'imbarco sul volo e potrà essere completato su dispositivi mobili o computer.

Il ministro australiano per gli affari interni Karen Andrews ha affermato che il nuovo modulo digitale mostra come il Governo stia "prendendo misure per garantire la riapertura sicura dei confini su larga scala. Questo ci aiuterà ad accogliere i turisti, i viaggiatori, gli studenti internazionali, i lavoratori qualificati e gli amici e le famiglie all'estero che non sono potuti arrivare durante la pandemia".

Il Dpd verrà realizzato con la collaborazione di Accenture e l'iniziativa entrerà ora in una fase di test prima di essere implementata su larga scala nei principali aeroporti del Paese.