Turismo Irlandese invita a premere il 'Tasto verde': al via la nuova campagna

08:47

Turismo Irlandese scende in pista per incentivare i viaggi verso l’Irlanda, invitando i viaggiatori a premere il ‘Tasto verde’ per prenotare una vacanza o un breve soggiorno.

Alla base della campagna promozionale 'Green Button', un messaggio molto chiaro: “prenota ora”, enfatizzato dalla forza evocativa dell’immagine di premere un pulsante verde che idealmente rappresenta anche la ripresa dei viaggi. Verde è, infatti, il colore associato al 'via' ed è anche universalmente quello che rappresenta all'isola d'Irlanda. Tutte le azioni online puntano alle versioni del sito di Turismo Irlandese di ogni Paese – per l’Italia irlanda.com - dove gli utenti potranno trovare un’ampia rosa di offerte di viaggio, proposte dai partner di Turismo Irlandese.



"Siamo felici di lanciare la nostra campagna 'Green Button'. Non vediamo l'ora di tornare a lavorare a stretto contatto con i nostri media chiave, gli operatori, le agenzie e i partner dei vettori aerei per ricostruire il turismo verso l'isola d'Irlanda”, commenta Ornella Gamacchio, acting manager di Turismo Irlandese in Italia.



La campagna sarà fortemente digitale e includerà una parte di digital out-of-home su Milano, Roma e le maggiori stazioni, affiancata da attività di ufficio stampa e pr mirate.

“La nostra campagna mira a riaccendere l’interesse per l’Irlanda e a incentivare le prenotazioni per l’ultimo trimestre del 2021, ma anche per il prossimo 2022. Il nostro messaggio chiave è che non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai visitatori italiani. L'Italia è un dei mercati più importanti per il turismo verso l'isola d'Irlanda e prima del Covid-19, nel 2019, rappresentava il sesto mercato”.