Inglesi negli Usa, governo ottimista: “Sarà accettato anche AstraZeneca”

12:24

Il governo britannico ne è sicuro: anche i cittadini del Paese che hanno ricevuto AstraZeneca potranno viaggiare negli Stati Uniti. Un portavoce di Downing Street si è detto “certo” che anche questo vaccino sarà riconosciuto dai funzionari di frontiera degli Usa, ma in realtà il nodo è ancora da sciogliere, perché non ci sono notizie certe al riguardo.

Al momento, infatti, è ancora valida la dichiarazione di Jeff Zients, coordinatore del team anti Covid della Casa Bianca, il quale ha detto che sarà il Centers for Disease Control and Prevention - CDC - a stabilire “quali saranno i vaccini accettati” dagli americani. La Food and Drugs Administration ne ha al momento approvati tre: Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, mentre AstraZeneca manca ancora. "Sono convinto - spiega tuttavia a TravelMole il portavoce del Governo - che qualsiasi siero che abbiamo usato, ogni vaccino acquistato nel Regno Unito e autorizzato dal NHS e dall'OMS sarà applicabile".