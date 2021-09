L'annuncio dell'Australia: confini riaperti entro Natale

10:38

A dichiararlo è stato il ministro del Turismo Dan Tehan: l’Australia dovrebbe riaprire i suoi confini ai turisti al più tardi entro Natale. Una data che tiene conto del raggiungimento dell’80% della popolazione completamente vaccinata, che è il tasso minimo per poter riaprire.

A oggi, in base ai dati riportati da our World in Data, solo il 38,71% degli australiani è completamente vaccinato, mentre il 59,17% ha ricevuto almeno una dose.

La riapertura, ha proseguito Tehan, dovrà sottostare a regole simili a quelle adottate da altri Paesi, a cominciare dal fatto che i viaggiatori provenienti dall’estero dovranno dimostrare di essere completamente vaccinati.

Secondo quanto riportato da TravelPulse Qantas, la compagnia aerea nazionale australiana, a partire da dicembre inizierà gradualmente a operare i voli internazionali. Il riavvio delle operazioni era stato annunciato il 26 agosto ma il riacutizzarsi dell’epidemia – l’Australia sta attraversando un’altra ondata di infezioni – ha fatto rimandare i piani.