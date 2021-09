08:01

Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Turismo. Nell’anno in cui l’industria dei viaggi globale fa i conti con la pandemia e prova a tracciare la strada della ripartenza, l’Unwto rilancia la ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1979, scegliendo il tema del “Turismo per la crescita inclusiva”.

“La pandemia di Covid-19 ha avuto un enorme impatto sociale ed economico - spiega l’Organizzazione nella nota di presentazione dell’edizione 2021 -. I gruppi emarginati e i più vulnerabili sono stati colpiti più duramente di tutti. La ripartenza del turismo aiuterà a rilanciare la ripresa e la crescita ed è essenziale che i benefici che ne deriveranno siano ampiamente ed equamente goduti”.



Gli obiettivi

L’Unwto designa perciò questa Giornata Mondiale del Turismo come un’occasione per concentrarsi su come favorire la crescita inclusiva attraverso la ripartenza dell’industria dei viaggi. Un’opportunità per “guardare oltre le statistiche e riconoscere che dietro ogni numero c’è una persona”.



L’Organizzazione Mondiale del Turismo invita gli Stati membri, le imprese e tutti gli individui che operano nel settore a “celebrare l’unicità del turismo”, ma anche a “garantire che nessuno sia lasciato indietro, mentre il mondo inizia ad aprirsi di nuovo e a guardare al futuro”.