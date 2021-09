Vallonia a caccia del mercato italiano

di Gaia Guarino

La Vallonia continua la promozione del proprio territorio e, in attesa della partecipazione a TTG Travel Experience, incontra a Milano la stampa e gli operatori del settore turistico in occasione della Festa della Vallonia e della comunità francofona del Belgio organizzata congiuntamente da Awex (Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements Étrangers), Wallonie-Bruxelles International e Wallonie Belgique Tourisme.

"Vogliamo definire l'immagine della Vallonia come destinazione turistica strutturandone l'offerta", spiega Silvia Lenzi (a sx nella foto), Italian market manager che, insieme a Romano Simonelli (a dx nella foto), trade development account, ha presentato il fam trip congiunto ai Visit Wallonia Tourism Days che, dal 7 al 9 ottobre, coinvolgerà una ventina di adv e t.o. italiani.



Novità anche per il 2022 quando avrà luogo Casa Vallonia, un progetto di Awex, Iwb e Wallonie Belgique Tourisme che consisterà in una 2 giorni di eventi in un location speciale a Milano dedicati a cultura, turismo ed enogastronomia con seminari, workshop e spettacoli dal vivo.