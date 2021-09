Francia, il Green Pass diventa obbligatorio anche per la fascia 12-17 anni

12:54

Ulteriore ampliamento del Green Pass in Francia. Il certificato verde diventa obbligatorio anche per la fascia compresa tra i 12 e i 17 anni, dunque con una modalità abbastanza simile a quella già in uso nel nostro Paese.

Come riporta ilsole24ore.com, i ragazzi dovranno dunque essere muniti di gran pass per accedere a diverse attività, come accade già per gli over 18. Il pass sarà obbligatorio ad esempio per andare al ristorante, prendere i treni a lunga percorrenza, andare al cinema o in piscina.



Attualmente in Francia è vaccinato l’87% dei maggiorenni, mentre le inoculazioni per la fascia 12-17 anni sono partite a giugno, arrivando a due terzi della popolazione.



Nei dipartimenti con tassi di incidenza inferiori a 50 casi su 100mila abitanti decade inoltre l’obbligo di mascherina nelle scuole elementari.