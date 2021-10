La Giordania torna a TTG Travel Experience: “Vogliamo rassicurare il comparto”

11:35

Con l’adesione a TTG Travel Experience “il Jtb intende sottolineare la volontà di investimento sul mercato per rassicurare il comparto distributivo”. Con queste parole, una nota del Jordan Tourism Board annuncia il ritorno del paese all’evento riminese, in programma dal 13 al 15 ottobre.

L’appuntamento, prosegue la nota, “sarà l’occasione per fare il punto con gli operatori per il periodo autunno-inverno e sulle strategie da adottare per la promozione nel 2022. Costituirà inoltre un punto di confronto con gli agenti di viaggio, per supportarli e invitarli a promuovere la Giordania con nuove iniziative legate alla loro clientela”.



Intanto, Jtb annuncia che Amman registra un incremento dell’interesse da parte degli italiani, con un buon trend nel trimestre ottobre-dicembre.



“Per tornare ai numeri record del 2018-2019 ci vorrà ancora tempo e leggi che puntano al ritorno alla normalità in sicurezza, ma il Jtb è intenzionato a investire fortemente sul mercato italiano nel 2022 con una campagna di rebrading”