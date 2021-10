La Grecia nuovo sponsor della digital edition di TTG Magazine

15:30

La Grecia accompagna l’uscita del nuovo TTG Magazine. L’Ente nazionale per il turismo ellenico è, infatti, lo sponsor della digital edition del prossimo numero, che sarà disponibile online da lunedì 11 ottobre.

La prossima settimana l’Ente raggiungerà, inoltre, i padiglioni della Fiera di Rimini per la 58esima edizione di TTG Travel Experience, dove presenterà al mercato italiano i piani del Paese per i prossimi mesi e il post Covid.



Dopo un’estate positiva, la Grecia è pronta a destagionalizzare i flussi con un’offerta valida per tutti i periodi dell’anno.



L’Ente nazionale ellenico per il turismo sarà anche tra i protagonisti della premiazione TTG Star-Personaggio dell’anno, che si terrà giovedì 14 ottobre alle 17.30. La direttrice Kyriaki Boulasidou è infatti nella rosa dei finalisti che si contendono il titolo.