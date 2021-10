Repubblica Dominicana, il turismo torna ai livelli pre-Covid

di Gaia Guarino

17:29

La Repubblica Dominicana, che rientra tra i Paesi selezionati per l'apertura dei corridoi turistici autorizzati dal Governo italiano, festeggia i risultati del settore turistico. I numeri sono tornati a livello pre-covid, basti pensare che a settembre, lo Stato sulla parte orientale dell'isola di Hispaniola ha accolto 365.544 arrivi dall'estero, un record superiore al primato del biennio 2018-2019.

Inoltre il ministro del turismo locale, David Collado, ha dichiarato che il mese scorso sono stati quasi 3.700 i voli operati da 87 compagnie aeree diverse e che i turisti internazionali tendono a soggiornare in media 7 giorni, un periodo più lungo rispetto al passato.



Come riporta repubblica.it, le previsioni per l'ultimo trimestre del 2021 sono positive con le prenotazioni dei voli che potrebbero trasformarsi in un +12/+20% rispetto al 2019.