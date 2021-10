La Cina pensa alla riapertura: l’ipotesi è per inizio 2022

12:24

La Cina potrebbe presto riaprire i suoi confini. La campagna di vaccinazione nel Paese sta infatti accelerando e, qualora si raggiunga l’obiettivo di oltrepassare l’85% della popolazione immunizzata il Governo potrebbe sbloccare l’ingresso dei visitatori internazionali forse già a inizio 2022.

“Le attuali misure di controllo dell'epidemia contro il Covid-19 in Cina - spiega a EturboNews Gao Fu, a capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie - hanno registrato un’accelerazione e se il tasso di vaccinazione supererà l'85% della popolazione all'inizio del 2022 non vedo perché non dovremmo aprire”.



Per l'Italia ci vorrà tempo

Con una percentuale così elevata di immunizzati, infatti, anche il tasso di infettività del virus diminuirà, così come la gravità delle infezioni da Covid-19.



Anche una volta aperti i confini, comunque, ci vorrà del tempo per riattivare i viaggi dall’Italia: “Non credo che prima di Natale 2022 la situazione potrà sbloccarsi - prevede la presidente Fiavet, Ivana Jelinic, intervenuta a TTG Travel Experience -. Penso infatti che, tra le mete a lungo raggio degli italiani, la Cina sarà una delle ultime a ripartire”.