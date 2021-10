di Alberto Caspani

08:01

La pandemia ha trasformato i visitatori della Grecia nei primi promoter del Paese. In vista della stagione autunnale, e nella speranza di una piena ripresa nel 2022, il Ministero del Turismo greco adotterà perciò una strategia di comunicazione a doppio binario.

“Chi ci ha scelto come destinazione ideale durante l’ultima estate - spiega Konstantinos Zikos, vicesegretario generale del Ministero (nella foto) - non solo ha dato prova di credere in un’offerta sicura e al passo coi tempi, ma ha mostrato anche quale sia il valore attrattivo di siti e percorsi non direttamente promossi nelle campagne istituzionali. Penso ad esempio al successo inaspettato dell’isola di Tinos, nelle Cicladi, o al forte interesse mostrato per gli itinerari del vino e dell’olio nel Peloponneso: la ricerca di esperienze lontane da luoghi affollati ha permesso di scoprire da sé una Grecia che, oggi, può essere apprezzata ben oltre la classica vacanza balneare”.



Effetto passaparola

Grazie all’ampio uso dei social network personali e al passaparola, unitamente al successo di eventi tematici come il “Greek Wine Tourism: Strategy and perspectives in the post-Covid era” ospitato a luglio a Santorini (e rilanciato in Macedonia occidentale dal 12 al 14 novembre prossimi), i viaggi verso l’antica culla della civiltà europea stanno mantenendo un trend positivo persino nel tradizionale periodo di bassa stagione.