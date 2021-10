L’isola di Pasqua non vuole riaprire al turismo

11:25

L’isola di Pasqua non vuole riaprire ai turisti. Quasi 7 abitanti su 10 dell’isola del Pacifico, famosa per i suoi misteriosi megaliti, hanno votato contro la riapertura al turismo nel corso di un referendum.

La notizia arriva dal sito online di Radio France Internationale: la consultazione ha visto il 67% degli elettori votare contro l’ipotesi di far tornare flussi turistici sull’isola, per ora quasi tagliata fuori dal mondo a causa dell’epidemia di Covid 19.



Il voto non è vincolante, perché a decidere saranno le autorità sanitarie. Ma l’isola, che nel corso della pandemia ha registrato soli 8 casi su circa 10.000 abitanti e nessun morto preferisce attendere prima di riaprire le sue porte.