Crociere negli Usa: prorogate le regole anti Covid

12:16

Dovevano scadere tra pochi giorni, ovvero il 1 novembre, ma saranno prorogate fino al 15 gennaio del prossimo anno. Il Centers for Disease Control & Prevention ha prolungato le regole anti Covid per le crociere negli States per ulteriori due mesi e mezzo, come ha annunciato la stessa agenzia tramite un tweed.

Come riporta travelpulse.com, l’intenzione sarebbe di passare, dopo il 15 gennaio 2022, di passare a un programma ‘volontario’, i coordinamento con gli operatori crocieristici.



In sostanza, dunque, restano invariate le disposizioni di sicurezza. Sono previste solo piccole modifiche tecniche sulla base di alcune segnalazioni, ma l’impianto resta invariato.