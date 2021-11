Wttc: gli Stati Uniti guidano la ripresa turistica globale

09:19

L'ultimo rapporto sull'impatto economico del Wttc, realizzato in collaborazione con Oxford Economics, ha rilevato che gli Stati Uniti stanno guidando il mondo nella ripresa globale del settore dei viaggi e del turismo, con una crescita prevista per quest'anno e per il prossimo che dovrebbe condurre a superare anche i livelli pre-pandemia.

I risultati , come segnalato da Travelpulse, mostrano che durante la restante parte del 2021 il settore dei viaggi e del turismo degli Stati Uniti può aspettarsi una crescita anno su anno del 35,6%; questo dato è superiore del 5% circa rispetto al dato globale del turismo internazionale, che quest'anno aumenterà del 30,7%. Se l'attuale tasso di ripresa rimanesse invariato anche nel 2022, gli Stati Uniti potrebbero registrare una crescita del 28,4% su base annua, portando il contributo del settore dei viaggi e del turismo oltre i livelli pre-pandemia.



Interessanti anche i dati riguardanti i posti di lavoro. Nel 2020, l'industria dei viaggi e del turismo negli Stati Uniti ha registrato una perdita di oltre 5,5 milioni di posti di lavoro. Quest'anno l'occupazione dovrebbe aumentare del 26,2%, con un incremento di 2,9 milioni di posti di lavoro in più per un totale di 14 milioni. Nel 2022, si prevede che l'occupazione aumenterà di un altro 19,7%, creando altri 2,75 milioni di nuovi posti di lavoro, superando i livelli pre-pandemia con un totale di 16,72 milioni di posti di lavoro.



Il rapporto ha anche rilevato che la spesa per i viaggi interni di quest'anno è aumentata del 40,4%, con un altro aumento del 22,9% anno su anno previsto nel 2022. Anche la spesa internazionale dei viaggiatori negli Stati Uniti dovrebbe aumentare di quasi il 228% anno su anno nel 2022, con un aumento di 98 miliardi di dollari.



Il Wttc ha anche avvertito che queste previsioni positive potrebbero addirittura essere superate dalla realtà, qualora i Governi di tutto il mondo si impegnassero a facilitare i viaggi globali con misure idonee aconsentire ai viaggiatori completamente vaccinati di muoversi liberamente.

Fra le altre misure sollecitate dal Wttc, l’implementazione di modalità di ingresso digitale più veloci; il riconoscimento governativo di tutti i vaccini autorizzati dall'Oms; il sostegno all'iniziativa di distribuzione del vaccino Covax/Unicef; la continuazione di protocolli avanzati di salute e sicurezza.



"L'apertura dei confini degli Stati Uniti e l'allentamento delle restrizioni nei riguardi dei principali mercati di origine come il Regno Unito e l'Ue forniranno un enorme impulso alle economie su entrambe le sponde dell'Atlantico - ha affermato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. Tuttavia, la lunga la ripresa del settore negli Stati Uniti e nel mondo dipende dal fatto che il confine degli Stati Uniti rimanga aperto ai visitatori internazionali".