Nuovo look e nuove funzionalità per il sito della Thailandia

13:03

È già attivo da qualche giorno il nuovo sito dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese www.turismothailandese.it. Un nuovo look per accompagnare il percorso di riapertura al mondo della Thailandia iniziato il 1° novembre con la rimozione dei requisiti di quarantena per i visitatori stranieri, completamente vaccinati, in arrivo in aereo da 46 paesi approvati dal Governo, compresa l’Italia.

“Il periodo di stop forzato ci ha permesso di rivedere e aggiornare i nostri canali di comunicazione tra cui il più importante, il sito web istituzionale dell’Ente giunto già alla terza rivisitazione in 10 anni. Peccato solo che il ministro Speranza non permetta ancora ai nostri concittadini di potersi godere una vacanza nell’amato paese del sorriso. Avevamp la speranza di un allargamento dei corridoi turistici che purtroppo non è avvenuto, e cominciamo a credere che per il 2021 non si faccia più nulla” commenta Sandro Botticelli, marketing manager Ente nazionale per il Turismo Thailandese.



Innovativo e rinnovato, il nuovo sito rappresenta ora una finestra in continuo divenire sull’universo Thailandia e garantisce un utilizzo ottimale anche attraverso smartphone e tablet. È stata migliorata l’immagine online dell’ente grazie ad una grafica più contemporanea e leggibile. È stata modificata la mappa di navigazione e classificazione delle informazioni del portale per rendere immediatamente reperibili le informazioni di maggior interesse.



Rinnovato non solo nella grafica, ma anche nell’aggiornamento in ogni sua parte, il nuovo portale offre una nuova impostazione al passo con i tempi, più semplice e snella, in linea con le esigenze di accessibilità e fruibilità per tutti coloro che vorranno approfondire le proprie conoscenze sulla Thailandia, sui servizi dell’Ente e le sue attività.