Bto: Cina laboratorio d'innovazione per il turismo

Pechino, Chengdu e Shanghai sono oggi fra i più grandi laboratori d’innovazione per il turismo. Lo afferma Ashley Galina Dudarenok, founder della compagnia di marketing digitale ChoZan e ospite del Buy Tourism Online di Firenze.

“La Nuova Normalità ha già messo in luce quattro risorse fondamentali - osserva - dal momento che il cloud travel, attraverso le trasmissioni dal vivo, promuove il viaggio anche a distanza. L’incertezza creata dalla pandemia sta inoltre spingendo a dotarsi di servizi sempre più flessibili per prenotazioni e acquisti online, così come di dispositivi fissi per la lettura di dati digitali associati non solo alla salute del visitatore, ma anche alle sue esigenze, mentre lo shopping tenderà a evolversi in esperienza immersiva grazie alla creazione di grandi hub, come l’Hainan Duty Free Island”.



La realtà aumentata

I supporti visivi che amplificano la fruizione dei luoghi col ricorso alla realtà aumentata possono poi integrare le funzioni di controllo della temperatura di chi abbiamo attorno, segnalando per tempo la necessità di distanziamento o isolamento. Le tecnologie frictionless degli aeroporti sono adottate ora dalle strutture ricettive, attraverso catene di smart hotel quali Alibaba’s Flyzoo, o dagli hotspot scenici. Proprio perché queste innovazioni puntano ad azzerare i rischi di contagio, i cinesi torneranno verosimilmente a viaggiare nel resto del mondo dal 2023, in gruppi più piccoli, privilegiando i self-drive tour ed esperienze di nicchia come il glamping, a patto che siano dotati di health code e passaporti vaccinali.



Alberto Caspani