Baleari: scatta il limite di tre crociere al giorno

14:22

Alla fine, dopo oltre due anni di discussioni, il governo regionale delle Baleari ha raggiunto un’intesa con le compagnie crocieristiche che operano nell’arcipelago: nel porto di Palma di Maiorca non potranno attraccare più di tre navi da crociera al giorno, di cui una sola potrà essere da più di 5mila passeggeri.

Si pone così la parola fine a una querelle iniziata nell’estate 2019, quando era stato lanciato un ‘Manifesto contro le mega-crociere’ spiegando che il turismo delle grandi navi a Palma era aumentato in modo insostenibile, causando un grave impatto ambientale e territoriale.



L’accordo raggiunto, valido a partire dal 2022, prevede eccezioni in meno di venti giornate dell’anno nelle quali, come spiega themeditelegraph.com, sarà possibile l'approdo di quattro navi da crociera. Secondo il governo delle Baleari si tratta della prima intesa di questo tipo firmato in Spagna. La previsione dell'amministrazione regionale è che nel 2022 approderanno a Palma 460 navi da più di 500 passeggeri, il 14,5% in meno rispetto al 2019.