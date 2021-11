Corsica Ferries apre le prenotazioni per l'estate 2022 e presenta la tariffa Flex

12:05

Corsica Ferries apre le prenotazioni per la prossima stagione estiva all’insegna della massima flessibilità.

La compagnia punta per il prossimo anno su alcuni temi chiave: frequenza ottimale dei collegamenti, tariffe competitive, comfort, qualità, miglioramento del servizio e dell’offerta, adattamento alla domanda e alle nuove esigenze dei passeggeri.

La novità principale riguarda però la tariffa flessibile: prenotando subito le prossime vacanze per Sardegna, Corsica, isola d’Elba e Baleari, l’opzione tariffa Flex è gratuita e il biglietto sarà modificabile senza penali, per altre date e altre linee, e rimborsabile fino al 90 per cento.