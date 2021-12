Usa, al vaglio l’ipotesi di togliere il travel ban per i Paesi africani

10:31

L’amministrazione Biden sta valutando al possibilità di revocare le restrizioni relative alla variante Omicron sui viaggi in otto Paesi africani: Sudafrica, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia e Zimbabwe.

Annunciate alla fine del mese scorso, le restrizioni sono arrivate poche settimane dopo la riapertura degli Stati Uniti ai viaggi internazionali l'8 novembre e prevedono il divieto di ingresso negli Usa ai cittadini non statunitensi che siano stati nei suddetti Stati negli ultimi 14 giorni.



Sebbene agli americani non sia vietato visitare il Sudafrica e gli altri Paesi soggetti a restrizioni, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) continuano a suggerire di evitare i viaggi, segnalando un livello molto alto di Covid-19.



Una questione superata dai fatti

All'inizio di questa settimana, però, come riporta TravelPulse il dottor Anthony Fauci, il capo consulente medico della Casa Bianca, ha respinto l'idea di ripristinare i divieti di viaggio per rallentare la diffusione del virus, dicendo al National Press Club che "quando arrivi al punto in cui c'è abbastanza virus nel tuo Paese, non ha più senso cercare di tenerlo fuori".



A definire la questione ormai superata dai fatti è anche lo stesso presidente Biden, che ha ribadito la volontà di dare al più presto una risposta in tal senso.