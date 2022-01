Francia, le nuove restrizioni in vigore

09:50

Mascherina obbligatoria in pubblico dall’età di 6 anni e stretta sui grandi eventi. Sono queste alcune delle misure messe in campo dalla Francia per contrastare l’avanzata della variante Omicron.

Come riporta ilsole24ore.com, con un decreto del 31 dicembre il Paese ha varato le nuove regole per combattere il virus, valide da oggi. Per quanto riguarda gli eventi, potranno partecipare al massimo 2mila persone al chiuso e 5mila all’aperto. Ai concerti sarà obbligatorio restare seduti e nei bar non si potrà consumare al banco. Vietato anche il consumo di bibite e cibi in cinema, teatri, palazzetti e sui mezzi pubblici anche a lunga percorrenza.