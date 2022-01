Il Regno Unito allenta le restrizioni per i viaggi

11:43

Anche la Gran Bretagna elimina le restrizioni più dure messe in atto per bloccare l’ingresso della variante Omicron nel Paese, prendendo atto che ormai si tratta dell’infezione prevalente nel Paese.

A partire da oggi, quindi, non sarà più necessario fare un test alla partenza e un Pcr all’arrivo, ma sarà sufficiente un test veloce entro il secondo giorno dall'arrivo sull'isola, senza neanche doversi mettere in quarantena in attesa del risultato.



Lo ha stabilito il governo del premier Boris Johnson che, parlando alla Camera dei Comuni, ha sottolineato come il Paese intenda puntare dritto sui vaccini e non intenda prolungare le restrizioni alla socialità.



“Il nostro approccio equilibrato significa che, laddove misure specifiche non servono più al loro scopo, verranno eliminate- ha detto -. Queste misure hanno un impatto limitato sulla crescita dei casi, pur continuando a comportare costi significativi per il nostro settore dei viaggi”.