Covid, chiuso l’Hong Kong Disneyland Park: il parco si ferma per due settimane

Nuova chiusura in calendario per l'Hong Kong Disneyland Park - la quarta durante la pandemia - che, attenendosi alle restrizioni imposte dal Governo in tutta Hong Kong per contrastare la diffusione del virus, rimarrà fermo dal 7 al 20 gennaio.

La decisione, come si legge sul sito ufficiale, riguarderà solamente il parco divertimenti e non gli hotel che, invece, rimarranno aperti.



Verrà prorogata la validità dei biglietti con scadenza prevista nel periodo di chiusura del parco e, inoltre, per le prenotazioni alberghiere con check-in programmato nelle suddette settimane, è prevista la cancellazione gratuita.



Livia Fabietti