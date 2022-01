Garavaglia visita il Padiglione Italia a Expo Dubai 2020

12:00

Garavaglia vola a Expo Dubai 2020. Il ministro del Turismo ha visitato oggi il Padiglione Italia, guidato dal commissario generale per l’Italia all’Expo, Paolo Glisenti, e accompagnato dal presidente dell’Enit, Giorgio Palmucci, e dall’ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti, Nicola Lener.

Il ministro, riporta Ansa.it, ha raggiunto l’Expo Dubai in occasione della settimana dedicata ai viaggi e alla connettività.



Garavaglia parteciperà al forum internazionale ‘New Frontiers of Sustainable Tourism’, che si svolgerà all’interno del Padiglione Italia.