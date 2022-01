Dubai e thefaculty: via al contest per la Generazione Z

13:06

Nasce con l’obiettivo di promuovere il Paese tra gli studenti italiani della Generazione Z ‘Più conosci Dubai, più possibilità avrai di visitarla gratuitamente’, il progetto realizzato dall’Ente del Turismo di Dubai con la startup italiana di edutainment thefaculty, caratterizzata da uno stretto legame con gli studenti universitari.

“Abbiamo seguito tutti gli aspetti logistici, legali e progettuali di questo progetto con l’obiettivo di creare un’esperienza completa e ingaggiante per i nostri utenti - spiega Christian Drammis, ceo di thefaculty -, dando loro la possibilità di visitare un territorio ricco di eccellenze e fornendo all’ente del turismo una soluzione coinvolgente e allo stesso tempo non convenzionale per raccontare Dubai e le sue mille opportunità”.



I premi in palio

Cuore del progetto il concorso, attivo sull’app di thefaculty fino al 29 gennaio, che mette in palio molti premi, tra cui due biglietti Emirates per due persone e 1600 euro in gift card.

Per partecipare gli studenti dovranno rispondere ogni giorno a cinque domande sulla storia e la cultura di Dubai che troveranno sull’app. Per ogni risposta esatta avranno la possibilità di vincere i premi messo in palio dall’ente.