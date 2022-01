La Francia verso la riapertura dei confini con l’Inghilterra

08:00

Le restrizioni per i viaggi dall’Inghilterra in Francia potrebbero avere i giorni contati. Oltralpe, infatti, si starebbe valutando di riaprire i confini con il Regno Unito dopo la stretta dello scorso 20 dicembre, che aveva consentito i viaggi tra i due Paesi solo per ragioni di necessità.

Come riporta ttgmedia.com la riapertura potrebbe riguardare solo i viaggiatori completamente vaccinati, ma considerando l’andamento della campagna di immunizzazione la decisione avrebbe comunque un impatto notevole sui viaggi.



L’attesa è per una decisone a breve, che potrebbe concretizzarsi con un allentamento a partire già da questo sabato.