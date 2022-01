Svizzera, frenata sui vincoli: niente test per i vaccinati

11:10

La Svizzera ha deciso di allentare le restrizioni all’ingresso a partire da questa fine settimana. Da sabato 22 gennaio, dunque, chi arriva alle frontiere svizzere dall’estero, se completamente vaccinato o guarito dal virus, non dovrà più presentare un test negativo prima di entrare nel Paese.

Tuttavia coloro che non sono vaccinati o non sono guariti da Covid dovranno avranno comunque l’obbligo di sottoporsi a un tampone molecolare o a un test antigenico rapido prima di varcare i confini svizzeri. A causa della limitata capacità di tamponi, i viaggiatori non dovranno più sostenere test di follow-up da quattro a sette giorni dopo l'ingresso. Come spiega TTG Media il passenger locator form dovrà essere compilato solo da coloro che arrivano in Svizzera in aereo o utilizzando un servizio di autobus a lunga percorrenza.