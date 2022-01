Sposarsi alle Canarie, ecco le location più inusuali dell'arcipelago

19:32

Ogni isola delle Canarie può rappresentare la location ideale per celebrare un matrimonio in quelle che sono conosciute come ‘i Caraibi d’Europa’.

A Gran Canaria, ad esempio, ci si può sposare anche nelle aree protette della Riserva Naturale Speciale delle Dune di Maspalomas e Los Tilos de Moya, anche se è necessario ottenere il permesso delle autorità locali. Nei dintorni hotel di lusso e molti luoghi da esplorare.



Per chi desidera provare un’emozione in più al El Hierro il Centro de Buceo el Bajón organizza il matrimonio subacqueo. Anche gli ospiti possono entrare in acqua acqua con una semplice attrezzatura da snorkeling o rimanere all'asciutto su una barca di accompagnamento, dove sono disponibili piattaforme di visualizzazione subacquea. Agli sposi è richiesta una certificazione subacquea.



Tra vulcani, vigneti e fari

A Tenerife, poi, si può dire il fatidico sì sulle pendici di un vulcano, in luoghi come il Parador Nacional, dichiarato Patrimonio Naturale dall’Unesco, oppure in spiagge appartate e incantevoli come quella di Benijo, a Santa Cruz de Tenerife.



A Lanzarote tra le location più particolari ci sono i vigneti di La Geria, dove le viti sono coltivate in conche scavate nel terreno lavico e circondate da grossi sassi per riparare le piante da vento e mantenere l’umidità nel sottosuolo. A La Palma, invece, un luogo ideale per la funzione è Salinas de Fuencaliente, che offre un faro tra le saline, con vista mozzafiato sul mare.