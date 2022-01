La Gran Bretagna dice addio alla quarantena per i non vaccinati

di Amina D'Addario

12:13

La Gran Bretagna volta pagina anche in tema di viaggi. Dopo aver allentato le regole interne anti-Covid, il Governo di Boris Johnson ha deciso di eliminare l’obbligo di isolamento per tutti quelli che arrivano nel Paese ma non sono vaccinati.

Dal prossimo 11 febbraio, riporta europa.today.it, basterà sottoporsi a un test rapido prima dell’ingresso e prenotarne un altro il secondo giorno. I vaccinati, invece, dovranno semplicemente compilare il Plf, senza l’obbligo di eseguire alcun test. Il segretario di Stato ai Trasporti, Grant Shapps, ha affermato che con le nuove regole la Gran Bretagna é “back to business” e che i test e le quarantene lasciano ora il passo a un “sistema di sorveglianza più sofisticato e mirato”.



L’annuncio ha subito avuto ricadute sulle prenotazioni di tutte le destinazioni inglesi che, secondo gli analisti di Skyscanner, sono cresciute in media del 67% rispetto a dicembre 2021.